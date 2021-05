ARGAN fait l'acquisition auprès de CARREFOUR de 3 entrepôts totalisant 70 000 mètres carrés

Le développement et la réhabilitation de ces plateformes logistiques s'appuiera notamment sur l'expertise d'Argan.

Deux autres projets sont d'ores et déjà à l'étude, dont un situé à Caen Mondeville avec une surface d'environ 77 000 mètres carrés destiné à une exploitation Carrefour avec un dépôt d'autorisation effectué en ce début d'année.

Dans le détail, l'entrepôt du Plessis-Pâté, d'une surface de 24 500 mètres carrés est loué en totalité à Carrefour et les sites de Lens et Marseille feront l'objet d'une réhabilitation après conclusion d'un bail commercial avec des tiers.

Les trois nouveaux entrepôts acquis auprès de Carrefour se situent à Lens (62), Marseille (13) et au Plessis-Pâté (91).

(AOF) - Argan a fait l'acquisition auprès de Carrefour de trois entrepôts totalisant 70 000 mètres carrés. Ces trois entrepôts seront logés dans une SCI commune Argan-Carrefour destinée au développement de futurs entrepôts logistiques loués notamment à Carrefour. La création de cette SCI commune, portée à 60% par Argan et 40% par le groupe Carrefour, s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition en 2019 par Argan, auprès de ce dernier, de 22 entrepôts logistiques représentant une surface de 1,1 million de mètres carrés.

