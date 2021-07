Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : extension lancée sur la plateforme d'Arvato Cercle Finance • 09/07/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Argan a annoncé jeudi avoir lancé la construction d'une extension sur le site d'Arvato, la filiale de services de logistique de Bertelsmann, basé à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne). La société foncière spécialisée dans les entrepôts 'premium' explique que la construction de cette quatrième cellule de 7.000 m2 va porter la surface totale de la plateforme à 28.000 m2. Le bâtiment d'origine, composé de trois cellules, avait été développé par Argan pour le compte d'Arvato Services Healthcare en 2012. Le gouvernement français s'est récemment appuyé sur ce site comme principale plateforme de stockage et de distribution de tous les vaccins (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca). La livraison de cette nouvelle cellule doit s'accompagner d'un nouveau bail de six ans fermes. L'extension doit être équipée d'éclairages LED à détection de présence et accueillera en toiture une centrale photovoltaïque dédiée à l'autoconsommation du site.

