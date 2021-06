Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : extension de 6300m2 d'une plateforme logistique Cercle Finance • 23/06/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Argan annonce réaliser une extension de sa plateforme logistique de Croissy-Beaubourg pour la porter de 12 000 à 18 300 m2. La société a signé un BEFA (bail en futur état d'achèvement) de 6 300 m2 et achève ainsi le développement de son parc logistique de Croissy-Beaubourg constitué de deux bâtiments pour une surface globale de 42 000 m2. L'extension a été conçue afin de permettre l'autonomie de chaque exploitant avec des accès dédiés donnant sur deux voies distinctes. Le chantier a démarré fin mai et un nouvel exploitant, Intersurgical, spécialiste des dispositifs médicaux, y fera son entrée lors de la livraison attendue pour la fin du premier trimestre 2022.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +0.76%