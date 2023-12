Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: extension d'un site logistique livrée à Niort information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Quatre ans après la livraison d'une première phase de 20.500 m², Argan annonce avoir livré à Niort l'extension en froid négatif de 12.500 m² du site logistique d'EURIAL, branche lait de la Coopérative AGRIAL, portant ainsi l'ensemble à 33.000 m².



Cette seconde phase est l'occasion de réduire l'empreinte écologique du nouvel ensemble qui devient 'Aut0nom'. Désormais, cet entrepôt réfrigéré produit et consomme sa propre énergie verte couvrant 35% des besoins en électricité.



À quelques kilomètres à l'est de Niort, et au carrefour des autoroutes A10 et A83, le site de La Crèche permet à EURIAL de stocker ses produits frais à des températures entre 2°C et 4°C, mais également ses produits congelés à des températures de -20°C.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris 0.00%