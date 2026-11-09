Argan et Danone inaugurent une plateforme logistique à Sorigny

Le spécialiste de l'immobilier logistique et le groupe agroalimentaire ont officiellement inauguré un nouvel entrepôt dit "AutOnom" en Indre-et-Loire, équipé d'une centrale photovoltaïque destinée à réduire son empreinte carbone.

Argan a développé pour Danone une plateforme logistique de 8 200 m² au sein de l'Isoparc de Sorigny (37), dont 6 400 m² dédiés au stockage en froid positif, à une température comprise entre 2 et 6°C.

Le bâtiment dispose d'une centrale photovoltaïque de près de 3 000 m², d'une puissance de 580 kWc, associée à des batteries de stockage de 230 kWh. Ces équipements permettront de produire et d'autoconsommer de l'électricité renouvelable, avec une réduction attendue de 35% des émissions de CO? du site.

Cette réalisation sur mesure, pré-louée à Danone, marque également l'entrée du groupe agroalimentaire dans le portefeuille clients d'Argan.

Danone a conclu la séance sur un gain de 0,8%, tandis que Argan, plus timide, a grappillé 0,15%.