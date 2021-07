ARGAN en légère baisse après le point d'activité du deuxième trimestre

(AOF) - Argan cède 0,76% à 104 euros l'action sur la place de Paris, dans le sillage de son point d'activité du deuxième trimestre 2021. La foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts Premium a enregistré des revenus locatifs de 38 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 10% sur un an. « Cette forte croissance est le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2020 ainsi que les loyers des livraisons du 1er semestre 2021 », a expliqué la foncière.

La croissance est restée stable entre le premier et le deuxième trimestre. Au total, les revenus locatifs atteignent ainsi 76,2 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une progression de 10% sur un an. Invest Securities juge cette performance " sans grande surprise ".

A fin juin, le patrimoine locatif de la foncière s'établissait à 3,1 millions de mètres carrés et le taux d'occupation ressortait à 99% en raison de la vacance locative du site situé en région Parisienne à Ferrières (vacant depuis le 30 avril).

Au final, Argan se dit en ligne avec son objectif annuel de 154 millions d'euros de revenus locatifs. En supposant un deuxième semestre 2021 identique au premier, Invest Securities souligne que les loyers annuels seraient de 152,4 millions d'euros, ce qui est inférieur de 1% à la guidance fournie par la foncière. Toutefois, " en tenant compte de l'indexation et des livraisons, cet objectif devrait donc être aisément atteint ", estime Invest Securities.

Le prochain rendez-vous pour Argan sera la publication des résultats semestriels, le 15 juillet prochain.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.