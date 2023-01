Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: en hausse après les revenus de 2022 information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:48









(CercleFinance.com) - Argan progresse de plus de 1% au lendemain de la publication par la foncière d'immobilier logistique, de revenus locatifs en croissance de 6% à 166,1 millions d'euros sur l'année 2022, là où Oddo indiquait tabler sur environ 165 millions.



'La croissance organique (+1,8%) est en ligne avec l'indexation (+1,9%) suggérant des réversions proches de zéro mais aussi que les loyers de marché suivent dorénavant les indexations', note Invest Securities qui maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre.



Au 31 décembre 2022, le patrimoine construit représente 3.500.000 m². Sa valorisation progresse de 5% sur un an, à 3,94 milliards d'euros hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation de 4,45%, en légère hausse par rapport aux 4,3% à fin 2021.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.62%