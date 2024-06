(AOF) - Argan

La foncière publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Emova Group

Le spécialiste de la vente de plantes et fleurs au détail en France, via ses enseignes Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs, communiquera ses résultats du premier semestre.