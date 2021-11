Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : émission obligataire réalisée information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir procédé à une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance novembre 2026, assortie d'un coupon annuel de 1,011%. Placés auprès de nombreux investisseurs institutionnels, ces titres seront admis sur Euronext Paris. 'Le succès de cette émission, sursouscrite 5,4 fois, témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie déployée par Argan ainsi que dans la qualité du crédit de la société, notée BBB- (perspective stable) par S&P', affirme la foncière. Le produit de cette émission sera affecté pour partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette d'Argan.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -0.18%