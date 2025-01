Argan, DMS, Pullup Entertainment...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan

Argan a déclaré une hausse de 8% de ses revenus locatifs, à 198 millions d'euros et un résultat net récurrent part du groupe en croissance de 9% à 137 millions d'euros, au titre de ses résultats annuels 2024. La foncière est parvenue à tirer son épingle du jeu malgré un environnement économique incertain. Forte de ses réalisations, la société entend poursuivre sur la période 2025-2030 sa stratégie combinant croissance, au travers d'investissements à forts rendements (environ 100 M€ par an à 6%) et l'accélération de son désendettement structurel, notamment par arbitrages sélectifs d'actifs.

DMS

DMS Group annonce une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires en 2024 contre 46,1 millions d'euros un an plus tôt. Cette performance est principalement due à la croissance de l'activité historique du groupe de radiologie digitale, en hausse de 7 % sur un an. La part du chiffre d'affaires de Solutions For Tomorrow (SFT), est en recul temporaire en lien avec la réorganisation de la gamme et à l'implémentation des synergies. "La concrétisation des opportunités commerciales en cours permettrait à DMS Group d'envisager une forte dynamique de croissance dès le 2ème trimestre", ajoute la société.

Engie

Les marchés de l'énergie continuent d'évoluer rapidement, avec un besoin croissant de solutions de flexibilité pour garantir la stabilité du système énergétique, à mesure que les énergies renouvelables deviennent une source majeure de production et que la demande des clients pour une énergie décarbonée s'accroit. Pour capitaliser sur ces opportunités et tirer toute la valeur de son modèle intégré, Engie ajuste le périmètre de ses Global Business Units (GBUs).

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a dévoilé au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 100,8 millions d'euros contre 43,3 millions d'euros un an plus tôt. Il s'agit du "deuxième plus gros trimestre de l'histoire" du spécialiste de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo. "Ces très bonnes tendances nous permettent de réaffirmer nos objectifs annuels avec notamment un Ebita attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de notre meilleure performance précédente réalisée en 2022/2023", précise Aurélien Briand, directeur financier du groupe.

Vinci Airports

Vinci Airports annonce une très bonne performance au quatrième trimestre 2024 avec une croissance du trafic de 7,6% par rapport à 2023, et de 7,9% par rapport à 2019. L'opérateur de plateformes aéroportuaires précise que sur l'ensemble de l'année 2024, son trafic global, avec plus de 318 millions de passagers, dépasse son niveau pré-Covid (+3,7 % par rapport à 2019, +8,5 % par rapport à 2023). Le groupe signale des niveaux de trafic record dans plusieurs aéroports du réseau, dont ses deux dernières acquisitions, Budapest et Édimbourg.