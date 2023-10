Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: dévoile sa stratégie ESG pour 2023-2030 information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 18:04









(CercleFinance.com) - Argan annonce la publication de son rapport ESG 2023, détaillant sa stratégie pour la période 2023-2030 et intégrant un bilan de ses actions 2022.



Au titre des réalisations des dernières années, Argan met en avant 'une forte réduction' de l'impact environnemental de ses activités, le maintien de pratiques 'exemplaires' en matière de gouvernance, ainsi qu'une'attention forte portée aux enjeux sociaux et sociétaux'.



La nouvelle stratégie comprend notammentladéfinition d'une feuille de route de réduction des émissions carbone en ligne avec une trajectoire SBTi 1,5°C.'À horizon 2030, et en comparaison au bilan carbone 2022, nous visons unebaisse de -70% des émissions de Scope 1, unobjectif Net Zéro sur le Scope 2et unedivision par deux des émissions liées à l'exploitation de nos entrepôts pour le Scope 3'.



Argan évoque aussi 'ledéploiement systématique d'entrepôts labellisésAutonom®' ou encore le renforcement des critères ESG dans l'éthique des affaires du Groupe.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -0.48%