Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: développement d'un site Aut0nom près de Metz information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Argan annonce lancer le développement d'un site Aut0nom de 9.500 m² à Augny, à la périphérie de Metz et en prise directe avec l'autoroute A31. Ce nouvel entrepôt Premium sera exploité par 4MURS dans le cadre d'un bail de 12 ans, dont neuf fermes.



Le site d'Augny permettra à 4MURS (650 collaborateurs, 106 magasins en France et en Belgique) de gérer la logistique des 7.000 références distribuées par l'enseigne, à proximité de son siège social implanté sur la commune voisine de Marly.



La foncière d'immobilier logistique précise que la livraison de cette première phase est attendue pour le quatrième trimestre 2024, sachant qu'une capacité d'extension d'environ 8.000 m² a été ménagée sur l'assiette foncière du projet.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.42%