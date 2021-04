Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : des loyers en hausse de 10% au premier trimestre Cercle Finance • 06/04/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Argan a annoncé jeudi soir avoir enregistré des revenus locatifs en croissance de 10% au premier trimestre, une hausse de l'activité notamment due à la livraison d'un nouveau développement. Le spécialiste de la location d'entrepôts 'premium' dit avoir comptabilisé des loyers de 38,2 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars, contre 34,8 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent. Pour mémoire, la foncière a livré le mois dernier une plateforme logistique de 14.200 m2 située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Nancy, un site loué à l'enseigne belge de supermarché de proximité Colruyt pour une durée ferme de neuf ans. 'En supposant quatre trimestres identiques au premier, les loyers annuels seraient de 152,8 millions d'euros, à moins de 1% de la guidance fournie par la foncière, de 154 millions d'euros (+8%)', font remarquer ce matin les analystes d'Invest Securities. 'En tenant compte de l'indexation et des livraisons, cet objectif devrait donc être aisément atteint', estime le bureau d'études parisien. Le titre Argan perdait malgré tout plus de 1% mardi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à plus de 5% ses pertes depuis le début de l'année. Le cours du groupe de logistique a néanmoins presque triplé au cours des trois dernières années.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -0.38%