Argan: départ d'un membre du directoire

(CercleFinance.com) - Argan a fait part vendredi matin de la démission de Frédéric Larroumets de son mandat de membre du directoire. Cependant, il continue à assurer pleinement ses fonctions de directeur de l'asset management et de l'investissement de la société.



Dans l'attente de son remplacement, ses missions au sein du directoire seront assumées par Ronan Le Lan, président du directoire. Pour rappel, Frédéric Larroumets était membre du directoire de la foncière spécialisée en immobilier logistique depuis 2014.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.94%