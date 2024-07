Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: démarrage d'un projet Aut0nom en Bretagne information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Argan fait part du démarrage du chantier d'un nouvel Aut0nom, un projet de 20.000 m² à Bain-de-Bretagne, à quelques kilomètres au sud de Rennes, sur la parcelle voisine d'un entrepôt Argan de 12.000 m² loué à Carrefour.



Situé sur l'axe Rennes-Nantes, le futur site accueillera les équipes de Dimolog, nouvelle marque du groupe Dimotrans, notamment sa e-logistique en pleine croissance, et renforcera ainsi son maillage sur la région rennaise où il est déjà fortement implanté.



La nouvelle plateforme logistique, composée de trois cellules de stockage, sera labellisée Aut0nom, réduisant de 90% les émissions de CO2 par rapport à un entrepôt traditionnel. La livraison du site est attendue pour le début de l'année 2025.





