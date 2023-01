Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: dans le vert avant son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Argan gagne plus de 2% avant la publication ce soir du chiffre d'affaires annuel de la foncière spécialisée dans l'immobilier logistique, tandis qu'Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre malgré un objectif de cours ajusté de 120 à 105 euros.



'Nous nous attendons globalement à ce que la société maintienne sa trajectoire de croissance sur 2022 / 2023', affirme l'analyste, qui voit un RNR par action 2022 en croissance de 4,7% à 5,21 euros, en intégrant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 165 millions.



Pour rappel, Argan avait fait part, début octobre, de revenus locatifs de 122,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2022, en croissance de 5% par rapport à la même période de l'année précédente.





