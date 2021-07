Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : dans le vert après son relèvement d'objectifs Cercle Finance • 16/07/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - Argan progresse de plus de 3% au lendemain d'un relèvement par la foncière de ses objectifs 2021, visant désormais un ANR EPRA NRV par action de 90 euros et une valeur du patrimoine de 3,5 milliards d'euros, à l'occasion de ses résultats semestriels. Pointant une revalorisation de l'ANR EPRA NRV de +19% sur six mois grâce à la compression des taux de capitalisation, Oddo BHF voit dans cette publication au-dessus des attentes 'une belle démonstration de son savoir-faire au premier semestre de bon augure pour la suite'. 'La période à venir nous semble toujours favorable au développement de la logistique en France étant donné les changements de mode de vie et de consommation', ajoute dans sa note l'analyste en charge du dossier.

