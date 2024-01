Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: croissance de 11% des revenus locatifs en 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir enregistré une croissance de 11% de ses revenus locatifs en 2023, à 184 millions d'euros, dépassant ainsi son objectif initial fixé à 182 millions pour l'année, puis actualisé à 183 millions lors des résultats semestriels.



Cette dynamique provient de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de 2022, des loyers des cinq entrepôts livrés en 2023, ainsi que de la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+4% en moyenne).



La très forte dynamique commerciale se poursuit en 2024 avec un volume de développements sécurisés de près de 180 millions d'euros pour 170.000 m² au total, avec un rendement moyen approchant 7%, selon la foncière spécialisée dans la logistique.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -1.19%