Argan: crédit de 139,6 ME indexé sur des critères RSE information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 18:20

(CercleFinance.com) - Argan a signé avec Crédit Agricole Nord de France et d'autres Caisses Régionales de Crédit Agricole un contrat de crédit à impact de 139,6 ME dont le taux varie en fonction de la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe.



Cette opération permet à Argan de refinancer un portefeuille de six entrepôts logistiques en France.



Cette étape s'inscrit dans le sillage du plan Climat, lancé en 2020 par Argan, qui a pour but la réduction des consommations d'énergie et des émissions de CO2 du parc d'entrepôts existants.



Ce financement, dont le Crédit Agricole Nord de France est l'Arrangeur, le Coordinateur RSE et l'Agent, a été mené aux côtés d'un groupe de Caisses Régionales de Crédit Agricole : le CA Sud Rhône Alpes, le CA Aquitaine, le CA Centre France et le CA Brie Picardie.