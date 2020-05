Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan : construit un nouvel entrepôt près de Nancy Cercle Finance • 19/05/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Argan annonce ce soir qu'il lance la construction d'un nouvel entrepôt de 14.000 m2 près de Nancy. Cette nouvelle nouvelle plateforme logistique se situera sur la commune de Gondreville, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Nancy. Elle sera intégralement louée à la société Colruyt, dans le cadre d'un bail longue durée de 9 ans. Le chantier s'achèvera en février 2021.

Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -1.14%