Argan, Catana, CIS, Kering... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de décembre a atteint 28,5 millions de passagers, en hausse de 8% sur un an, et représente 112,7% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 8,3 millions de passagers, un chiffre en hausse de 5% sur un an, soit 102,6% de son niveau pré-Covid. Le trafic de Paris-Orly atteint 106,8% du niveau de 2019, et celui de l'aéroport de Roissy 100,9% de son niveau pré-Covid. Sur l'année 2024, le trafic groupe affiche 363,7 millions de passagers, un chiffre en hausse de 8,1 % à 106,5% du niveau pré Covid.

Argan

La foncière présentera ses résultats annuels.

Catana Group

Catana Group a enregistré une baisse de 19% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024/2025 à 37,787 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du compartiment " Bateaux " affiche un repli de 20% à 36,7 millions d'euros contre 45,7 millions d'euros il y a un an tandis que celui des " Services " a enregistré une hausse d'activité de 5% pour s'établir à 1 millions d'euros. Le spécialiste des catamarans "demeure serein, son point mort bas lui assurant un niveau de rentabilité suffisant dans le périmètre d'activité et tarifaire actuel".

CIS

CIS a publié un chiffre d'affaires de 422,8 millions en 2024, en croissance de 29,6%. Il a progressé de 36% à taux de change constants. "La croissance a été soutenue sur l'ensemble de l'exercice", souligne le spécialiste de la gestion de bases-vie dans les énergies, les mines et les grands projets d'infrastructures. Ses revenus ont augmenté de 29,2% au quatrième trimestre à 115,3 millions d'euros. Sa progression atteint même 35,3% à taux de change constants.

Damartex

Le distributeur pour senior divulguera son chiffre d'affaires du premier semestre.

DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering et Ardian annoncent la signature d'un accord d'investissement concernant trois ensembles immobiliers prestigieux à Paris. Ce portefeuille comprend l'Hôtel de Nocé, situé au 26, place Vendôme, et deux immeubles situés au 35-37 et au 56, avenue Montaigne. Kering apportera ces actifs dans une joint-venture nouvellement créée. Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, détiendra une participation de 60% dans ce portefeuille immobilier unique tandis que Kering conservera les 40% restants. Kering recevra en contrepartie un montant net de 837 millions d'euros.

Partouche

Groupe Partouche a annoncé avoir acquis un immeuble, stratégiquement situé au niveau de la Place de l'Etoile à Paris, au 10 avenue de la Grande Armée. D'une surface de plus de 8 000 mètres carrés répartis sur sept niveaux, ce bâtiment doit accueillir son club de jeux parisien actuellement situé rue de Berri ainsi que le siège social de Groupe Partouche, après des travaux d'aménagement.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Thermador

Le chiffre d'affaires 2024 de Thermador a reculé de 13,3% à 503,88 millions d'euros. Sur le dernier trimestre 2024, il s'est replié de 10,6% à 113,33 millions d'euros. Les revenus de son activité " matériels pour chauffage central, le solaire et l'eau sanitaire" accusent le plus fort repli : -31,8%. "L'effet estimé de la variation de ses prix de ventes est de -2,6 %", a précisé la société de distribution d'accessoires de chauffage.

Vergnet

Le groupe Vergnet et le groupe Koman (expert en solutions d'infrastructures durables) nouent un partenariat pour le déploiement d'une offre de préaux solaires visant à répondre aux besoins énergétiques croissants des territoires insulaires des Caraïbes. Les préaux solaires permettront non seulement de fournir une source d'énergie propre et renouvelable mais également d'offrir des infrastructures polyvalentes pour les écoles, marchés ou espaces publics.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale indiquera ses résultats annuels.