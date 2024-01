Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: bien orienté après ses revenus annuels information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Argan prend plus de 1% après l'annonce d'une croissance de 11% de ses revenus locatifs en 2023, à 184 millions d'euros, dépassant ainsi son objectif initial fixé à 182 millions pour l'année, puis actualisé à 183 millions lors des résultats semestriels.



'Les chiffres 2023 préliminaires publiés par Argan sont encourageants, notamment en ce qui concerne la valorisation des actifs et reflètent la poursuite d'une bonne dynamique commerciale pour la société sur le segment de la logistique en France', juge Oddo BHF.



Le bureau d'études réitère donc son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 80 à 92 euros sur le titre, mettant en avant une meilleure visibilité de la foncière pour mettre en oeuvre sa stratégie.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.56%