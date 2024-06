Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: baisse de 26,5% des consommations de gaz en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son rapport ESG 2024, Argan revendique une baisse de 26,5% des consommations de gaz enregistrée en 2023, permettant, au global, une diminution de 14,5% des émissions du Scope 3 liées à l'utilisation de ses entrepôts.



Pour mémoire, son objectif fixé à horizon 2030 dans le cadre de la stratégie bas carbone est de -50%. Au global, le bilan carbone de la foncière d'immobilier logistique fait ressortir une baisse de 33,5% en 2023 par rapport à 2022.



'Ces premiers résultats encourageants sont le fruit des politiques de sobriété menées par ses clients-locataires, de la mise en place de la GTC qui permet un monitoring précis des flux d'énergie et du déploiement systématique d'Aut0nom', explique-t-elle.





Valeurs associées ARGAN 72,80 EUR Euronext Paris 0,00%