Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: agrandissement d'un entrepôt près de Niort information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Argan indique mettre en chantier la seconde phase de son entrepôt logistique de La Crèche (à proximité de Niort), composée de deux nouvelles cellules d'une surface de 12.400 m² qui porteront le futur ensemble à 32.800 m² et permettront d'améliorer le bilan carbone.



Eurial, branche lait du groupe coopératif Agrial, louera la totalité de cette plateforme frigorifique dans le cadre d'un bail long terme de 12 ans fermes. Ce nouveau bail prendra effet à la livraison de l'extension prévue en décembre 2023.



L'extension du site sera l'occasion de passer la plateforme au nouveau standard Aut0nom, grâce auquel les consommations d'énergie du site, attendues à 6 Gwh/an, seront couvertes à plus de 30% par une énergie verte décarbonée et produite sur place.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -2.56%