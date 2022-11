Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: acquisition d'un site de Renault Group information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - Argan annonce l'acquisition dans la région de Sens (89) d'un ensemble immobilier de 153 200 m² à Villeroy, dédié aux pièces et accessoires de Renault Group qui en sera désormais locataire sur une durée de 12 ans dans le cadre d'une opération de sale & lease-back.



Inauguré à l'automne 2006, ce site est l'un des quatre centres de la Direction Logistique Pièces et Accessoires (DLPA) de Renault Group en France.



Il s'agit du plus important avec 600 emplois et ses 153 200 m² articulés autour de quatre bâtiments logistiques de tailles unitaires allant de 33 000 à 43 000 m².



'Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement d'Argan. En effet, ce site représentera à lui seul 3,5% des loyers qui seront perçus par notre foncière en 2023', a commenté Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d'Argan.









Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +0.13%