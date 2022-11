Argan acquiert le plus grand site de pièces et accessoires de Renault Group

(AOF) - C'est une nouvelle étape importante dans le développement d'Argan qui s'est concrétisée dans la région de Sens (89) avec l'acquisition d'un ensemble immobilier de 153 200 m² dédié aux pièces et accessoires de Renault Group qui en sera désormais locataire sur une durée de 12 ans dans le cadre d'une opération de sale & lease-back. Le site de Villeroy (89), inauguré à l'automne 2006, est l'un des quatre centres de la Direction Logistique Pièces et Accessoires (DLPA) de Renault Group en France.

Il s'agit du plus important avec 600 emplois et ses 153 200 m² articulés autour de quatre bâtiments logistiques de tailles unitaires allant de 33 000 à 43 000 m². La marque au losange en sera désormais locataire dans le cadre d'un bail d'une durée de 12 ans. Situé le long de la A19, barreau autoroutier reliant les autoroutes A10, A77, A5 et A6, Villeroy bénéficie d'une localisation idéale pour rayonner sur l'ensemble du territoire.

Voilà pourquoi, à court terme, le site de Villeroy se destine à devenir le magasin central pour toute l'activité pièces détachées et accessoires en France, et ce, pour toutes les marques de Renault Group avec une capacité de plus de 70 000 références qui sera rapidement portée à plus de 90 000. Pour accompagner cette montée en charge, le groupe automobile a lancé un chantier d'automatisation qui sera opérationnel en 2023.

Un programme de recrutement d'une trentaine de personnes a été lancé. Ces nouveaux collaborateurs viendront s'ajouter à ceux qui feront le transfert depuis l'ancien site d'Etainhus.

L'enveloppe dédiée par Argan à cette nouvelle acquisition intègre un plan important d'investissements qui permettra de maintenir ce site aux derniers standards du marché incluant notamment le remplacement des portes et de quais niveleurs, la remise à neuf des voiries, la rénovation de locaux et l'agrandissement du parking VL.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.