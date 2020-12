ARGAN acquiert deux nouvelles plateformes logistiques

(AOF) - Argan, foncière spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques premium, a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de deux plateformes logistiques totalisant 128 000 m². La première, située à Neuville-aux-Bois près d'Orléans, s'étend sur 84 000 m² répartis en 15 cellules. Cette plateforme à température dirigée est intégralement louée à FM Logistic pour 9 ans. La seconde, près de Nancy, a été construite en 2018 et développe une surface de 44 000 m².

Cette dernière accueille l'enseigne d'hypermarchés Cora sur 6 cellules avec un bail d'une durée ferme résiduelle de 9 ans, et Vigneron Logistique, une entreprise de stockage et distribution dans la région du Nord et du Grand Est de la France sur 1 cellule.

Ces deux plateformes de classe A, de construction récente et connectées aux axes autoroutiers majeurs, s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d'Argan, notamment sur le segment des plateformes XXL.

