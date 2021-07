ARGAN accompagne la croissance d'Arvato en lançant l'extension du site de Chanteloup-en-Brie

(AOF) - Argan lance la construction d'une nouvelle cellule de 7 000 mètres carrés sur son site de Chanteloup-en-Brie exploité par Arvato Services Healthcare France pour le porter à 28 000 mètres carrés. Le bâtiment d'origine, composé de 3 cellules, a été développé par Argan pour son client Arvato Services Healthcare France en 2012. Il représente une surface de 21 000 mètres carrés dont 2 400 mètres carrés de bureaux et locaux sociaux.

Edifié sur un terrain de 5,5 hectares, ce site offrait une capacité d'extension aujourd'hui mise en œuvre avec le lancement de la construction d'une quatrième cellule de 7 000 mètres carrés qui portera la surface totale de la plateforme à 28 000 mètres carrés. La livraison de cette nouvelle cellule s'accompagne d'un nouveau bail de 6 ans fermes sur la totalité du bâtiment.

L'extension sera équipée d'un éclairage LED à détection de présence et accueillera en toiture une centrale photovoltaïque dédiée à l'autoconsommation d'Arvato.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.