Argan: a livré un bâtiment logistique de 14 500 m2

(CercleFinance.com) - Argan a livré un nouveau bâtiment à Mâcon exploité par Back Europ France, leader français de la distribution en boulangerie-pâtisserie, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 12 ans.



C'est sur la commune de St-Jean-sur-Veyle (01), au bord de l'Autoroute A40, que la société réceptionné un bâtiment logistique neuf de 14 500 m².



Back Europ France est devenu le leader de la distribution de matières premières, fournitures et petits matériels auprès des professionnels des métiers de bouche, et plus particulièrement ceux de la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie.



' Argan déjà propriétaire d'un bâtiment de 60 000 m² exploité par Carrefour sur la parcelle voisine, renforce ainsi son implantation sur une zone logistique de premier plan, proche de Lyon le long de la ' dorsale logistique ' nord-sud ' indique le groupe.







