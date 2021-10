Argan : +12% pour les revenus locatifs au troisième trimestre

(AOF) - Argan s’effrite de 0,39% à 103,20 euros l’action sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du troisième trimestre 2021. Entre juillet et septembre, la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts Premium a enregistré des revenus locatifs de 40,8 millions d’euros, en progression de 12% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cela porte les revenus locatifs d’Argan à 117 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, soit une hausse de 10% sur un an.

Cette forte croissance s'explique par l'effet année pleine des livraisons de 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l'année.

Au 30 septembre 2021, la valorisation du patrimoine livré de la foncière s'élève à 3,7 milliards d'euros hors droits (3,9 milliards droits compris). Cela fait ressortir un taux de capitalisation de 4,40% hors droits (4,20% droits compris) en baisse par rapport au taux de 4,70% hors droits au 30 juin, ce qui permet à la société d'abaisser son objectif de ratio de LTV à 50% pour la fin de l'année (contre une prévision initiale de 53%).

Dans son communiqué, Argan n'a pas abordé la question de ses autres objectifs annuels. En juillet dernier, la foncière avait dit viser une valeur du patrimoine de 3,5 milliards d'euros et un ANR (actif net réévalué) EPRA de reconstitution (NRV) par action de 90 euros.

" La singularité du bref communiqué est de faire figurer pour la 1ère fois une expertise trimestrielle ", a relevé Invest Securities, ce qui " pourrait se lire comme un indicateur supplémentaire que la famille Le Lan est ouverte à un adossement d'Argan ".

" Dans un marché en ébullition, c'est l'ANR de remplacement, soit environ 100 euros par action, qui pourrait servir de point de repère ", a ajouté le bureau d'études, en estimant que le marché boursier est en phase avec cette hypothèse au vu du cours de bourse.

Le prochain rendez-vous pour Argan sera la publication du chiffre d'affaires annuel, le 3 janvier prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.