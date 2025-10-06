Ardian signe un accord pour acquérir Energia Group en Irlande

Le géant français de l'investissement privé Ardian a annoncé lundi avoir signé un accord définitif pour l'acquisition de 100% de l'un des plus grands fournisseurs d'énergie d'Irlande, Energia Group, auprès d'I Squared Capital.

La transaction, estimée à plus de 2,5 milliards d'euros, selon des informations rapportées précédemment par le Financial Times, est soumise à l’approbation des autorités et devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

"Ardian (accompagnera) Energia dans sa prochaine phase de croissance, notamment grâce à son expérience dans le développement et la gestion de plateformes d'énergies renouvelables, ainsi qu'à son savoir-faire dans les data centers", selon un communiqué.

L'opération souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les centres de données qui répondent aux besoins du marché en plein essor des outils d'IA et qui favorisent leur adoption croissante dans le monde entier.

Elle n’aura aucun impact sur les clients, employés, partenaires ou fournisseurs d’Energia, précise le communiqué.

Energia possède des parcs éoliens terrestres d'une capacité de 358 mégawatts, fournit du gaz et de l'électricité à plus de 898.000 clients et emploie 1.117 personnes, selon son site internet.

