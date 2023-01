Ardian ouvre un bureau aux Émirats arabes unis

(AOF) - Ardian a annoncé l'ouverture d'un bureau aux Émirats arabes unis. Ce bureau marque l'engagement fort de la société d'investissement privé dans la région, et renforce la passerelle d'investissement entre la France, l'Europe et les Émirats arabes unis. L'ouverture du bureau a eu lieu en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, MD et Group CEO de Mubadala Investment Company, et Hamad Al Dhaheri, Global Head of Private Equity d'Abu Dhabi Investment Authority.

L'équipe d'Abu Dhabi offrira un service sur-mesure à sa base importante de clients locaux et régionaux, et accompagnera ses sociétés en portefeuille dans le déploiement de leur stratégie de développement aux EAU.

L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans la stratégie d'Ardian qui consiste à fournir une présence locale et adaptée aux besoins croissants de ses clients. Ardian travaillera en étroite collaboration avec ses investisseurs, renforçant ainsi son réseau et son partage de connaissance, pour construire des portefeuilles diversifiés de grande qualité à l'échelle globale.

L'équipe d'Ardian, sous la supervision de François-Aïssa Touazi, Président de Ardian Limited Abu Dhabi, est composée de membres seniors des équipes d'investissement et des fonctions supports.