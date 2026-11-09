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Ardian lève €1 md pour sa plateforme dédiée aux semi-conducteurs
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 11:33

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PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des puces semi-conductrices

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Le ‌géant français de l'investissement privé Ardian ​a annoncé lundi avoir levé un milliard d'euros pour sa plateforme Ardian ​Semiconductor avec l'objectif de soutenir la chaîne de ​valeur des puces, ⁠en particulier en Europe, dans un ‌contexte d'essor de l'intelligence artificielle (IA).

"Cette levée réussie illustre la forte ​demande ‌des investisseurs pour une stratégie ⁠spécialisée dans les segments en croissance des semi-conducteurs, portée par l’accélération de ⁠l’IA et ‌le poids stratégique des chaînes ⁠d’approvisionnement à l’échelle mondiale", déclare ‌le groupe dans un communiqué.

La ⁠levée de fonds, destinée à ⁠la plateforme ‌d’investissement Ardian Semiconductor, a notamment suscité ​l'engagement d'organismes publics, ‌de fonds souverains, d'entreprises du secteur, de compagnies d’assurance ​et de clients privés, selon le communiqué, dont une ⁠majorité (58%) de nouveau investisseurs.

La plateforme cumule près de 700 millions d’euros d’engagements dans le fonds complétés par des co-investissements, précise le communiqué d'Argan.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)

Semi-conducteurs
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