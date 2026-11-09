Ardian lève €1 md pour sa plateforme dédiée aux semi-conducteurs

PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des puces semi-conductrices
Le géant français de l'investissement privé Ardian a annoncé lundi avoir levé un milliard d'euros pour sa plateforme Ardian Semiconductor avec l'objectif de soutenir la chaîne de valeur des puces, en particulier en Europe, dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle (IA).
"Cette levée réussie illustre la forte demande des investisseurs pour une stratégie spécialisée dans les segments en croissance des semi-conducteurs, portée par l’accélération de l’IA et le poids stratégique des chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale", déclare le groupe dans un communiqué.
La levée de fonds, destinée à la plateforme d’investissement Ardian Semiconductor, a notamment suscité l'engagement d'organismes publics, de fonds souverains, d'entreprises du secteur, de compagnies d’assurance et de clients privés, selon le communiqué, dont une majorité (58%) de nouveau investisseurs.
La plateforme cumule près de 700 millions d’euros d’engagements dans le fonds complétés par des co-investissements, précise le communiqué d'Argan.
(Rédigé par Augustin Turpin)
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