Ardian : l'UE autorise l'acquisition de Sabaton Ventures

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Sabaton Ventures (la société mère du Groupe Attero), basée aux Pays-Bas, par Ardian France (filiale du Groupe Ardian), basée en France.



La transaction porte principalement sur les marchés de gestion des déchets et de production d'électricité.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises concernées sur les marchés en cause.





