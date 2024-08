Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ardian: l'UE autorise l'acquisition de FGP Topco information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 12:19









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de FGP Topco (Royaume-Uni) par Ardian France (France) et Qatar Holding (Qatar). FGP Topco possède et gère l'aéroport d'Heathrow au Royaume-Uni.



L'opération concerne principalement le secteur du transport aérien.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen (EEE), car FGP Topco n'a pas de chiffre d'affaires actuel ou prévu dans l'EEE.





Valeurs associées AXA 32,09 EUR Euronext Paris +0,19%