Ardian investit dans Nova Reperta, un cabinet de conseil basé à Bruxelles

" Avec l'arrivée de l'équipe d'Ardian Growth, nous allons pouvoir investir dans nos services de transformation digitale et d'analyse de données, ainsi que lancer de nouveaux services uniques sur le marché. C'est l'occasion de faire entrer au capital de Nova Reperta un investisseur international de renom ", a commenté Filip Leflot, associé de Nova Reperta.

L'équipe Ardian Growth permettra à Nova Reperta de renforcer ses positions dans la transformation digitale pour répondre aux enjeux de ses clients notamment dans les secteurs de l'assurance, de l'énergie et de la mobilité.

Avec le soutien d'Ardian Growth, l'entreprise pourra d'une part accélérer sa croissance organique mais aussi cibler des acquisitions stratégiques à travers l'Europe et développer ses services.

" Nova Reperta est aujourd'hui une référence en matière de programmes de transformation des entreprises tant en amont qu'en aval ; ses outils renforcent le modèle opérationnel et les plans de création de valeur de ses clients - tout en combinant excellence opérationnelle, centricité client, agilité et accélération digitale ", a expliqué Ardian.

(AOF) - Ardian a annoncé l'acquisition d'une participation dans Nova Reperta, un cabinet de conseil en stratégie basé à Bruxelles. Nova Reperta a été fondée en 2011. En 2018, la société a étendu son activité pour créer un bureau à Amsterdam, aux Pays-Bas. Nova Reperta emploie plus de 50 personnes et conseille des clients tels que Toyota Motor Europe, Le Pain Quotidien, Carglass, Dela, Visma|Raet en Lecot.

