Ardian: investissement dans le groupe Orion

(CercleFinance.com) - Ardian investit dans le Groupe Orion, un important acteur français de la gestion de patrimoine, aux côtés des fondateurs et de la direction.



A cette occasion, Siparex ETI, actionnaire de Groupe Orion depuis 2022, cède l'intégralité de sa participation.



Cette nouvelle opération vise, d'une part, à renforcer la structure de la société pour accompagner sa croissance et accélérer sa stratégie de consolidation et, d'autre part, à soutenir le développement de nouveaux outils digitaux et l'élargissement de sa gamme de produits.



Ardian soutiendra le Groupe dans sa structuration, l'enrichissement de son offre et accélérera sa croissance organique. La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes.







