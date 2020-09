Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ardian discute à la fois avec Suez et Veolia, aucun accord conclu Reuters • 10/09/2020 à 13:32









PARIS, 10 septembre (Reuters) - Ardian discute à la fois avec Suez SEVI.PA et avec Veolia VIE.PA concernant le projet de cession de la participation d'Engie ENGIE.PA au capital de Suez mais n'a conclu aucun accord et ne privilégie ni l'un ni l'autre acteur dans ce dossier, a fait savoir jeudi le fonds français d'infrastructure. Cette mise au point intervient après un article de La Lettre A évoquant une alliance entre Suez, Ardian et Antin Infrastructure Partners afin que les trois acteurs acquièrent la participation d'Engie au capital de Suez (32% environ au total) dans le cadre d'une offre alternative à celle de Veolia, un scénario que ni Suez ni Antin n'ont souhaité commenter. "Ardian parle avec toutes les parties mais il n'y a absolument aucune opération concrète en cours de travail qui soit engagée (...), il n'y a aucun accord de signé avec qui que ce soit, ni Suez ni Veolia", a déclaré une porte-parole d'Ardian, après avoir dans un premier temps déclaré que le fonds n'avait pas été approché. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.08% SUEZ Euronext Paris +0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.55%