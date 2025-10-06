Ardian achète l'entreprise irlandaise Energia pour miser sur le boom de l'IA

La société d'investissement française Ardian rachète à I Squared Capital l'une des plus grandes sociétés irlandaises de distribution d'énergie, Energia Group, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué lundi, pariant sur un fournisseur d'énergie prêt à servir l'industrie de l'IA en plein essor.

L'opération valorisera Energia à plus de 2,5 milliards d'euros (2,93 milliards de dollars), a déclaré le Financial Times, qui a été le premier à rapporter l'opération, citant des personnes familières avec le dossier.

I Squared Capital avait acquis la société en 2016 pour 1 milliard d'euros.

L'opération souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les centres de données qui répondent aux besoins du marché en plein essor des outils d'IA et favorisent leur adoption croissante dans le monde entier.

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, est proche d'un accord pour acquérir Aligned Data Centers qui pourrait valoriser l'opérateur de centres de données à environ 40 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters la semaine dernière deux personnes familières avec le sujet.

"Nous sommes fiers d'investir dans Energia, ce qui marque le premier investissement d'Ardian en Irlande", a déclaré Juan Angoitia, co-responsable de l'infrastructure du groupe, dans un communiqué.

Energia possède des parcs éoliens terrestres d'une capacité de 358 mégawatts, fournit du gaz et de l'électricité à près de 900 000 clients et emploie 1 117 personnes, selon son site web.

Elle fournit environ 17 % des besoins totaux en électricité de l'Irlande et 20 % de son énergie éolienne totale, selon le communiqué.

(1 dollar = 0,8540 euro)

