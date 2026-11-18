** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N ont chuté de 15,1% à 15,07 dollars en pré-ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 116 millions de dollars

** ARDT a annoncé mardi en fin de journée la cession de 8 millions d’actions, dont environ 7,1 millions par une filiale d’Equity Group Investments (EGI) et 863 281 par une filiale de Ventas VTR.N , au prix de 14,50 dollars

** Le prix d’offre correspond à une décote de 18,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** ARDT rachètera simultanément 1,5 million d’actions aux chefs de file dans le cadre de l’offre

** JP Morgan et Barclays mènent l'opération, aux côtés de sept autres teneurs de livre

** Avant l’offre, EGI-AM Investments détenait une participation de 54,8% et Ventas une participation de 6,6% dans ARDT, selon le prospectus

** ARDT, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, compte environ 140,9 millions d’actions en circulation

** Depuis le début de l'année et jusqu'à mardi, le titre a doublé de valeur, avec notamment une hausse de 47,5% en novembre

** Les valeurs des assureurs santé et des hôpitaux ont rebondi en début de mois après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a ravivé l’espoir de changements politiques favorables au secteur

** La recommandation moyenne des 12 analystes couvrant ARDT est “acheter”; le cours cible médian s'établit à 18 dollars, contre 13 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG