** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N ont chuté de 15,1% à 15,07 dollars en pré-ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 116 millions de dollars
** ARDT a annoncé mardi en fin de journée la cession de 8 millions d’actions, dont environ 7,1 millions par une filiale d’Equity Group Investments (EGI) et 863 281 par une filiale de Ventas VTR.N , au prix de 14,50 dollars
** Le prix d’offre correspond à une décote de 18,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** ARDT rachètera simultanément 1,5 million d’actions aux chefs de file dans le cadre de l’offre
** JP Morgan et Barclays mènent l'opération, aux côtés de sept autres teneurs de livre
** Avant l’offre, EGI-AM Investments détenait une participation de 54,8% et Ventas une participation de 6,6% dans ARDT, selon le prospectus
** ARDT, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, compte environ 140,9 millions d’actions en circulation
** Depuis le début de l'année et jusqu'à mardi, le titre a doublé de valeur, avec notamment une hausse de 47,5% en novembre
** Les valeurs des assureurs santé et des hôpitaux ont rebondi en début de mois après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a ravivé l’espoir de changements politiques favorables au secteur
** La recommandation moyenne des 12 analystes couvrant ARDT est “acheter”; le cours cible médian s'établit à 18 dollars, contre 13 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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