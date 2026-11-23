Arcus Biosciences RCUS.N a annoncé lundi qu'elle allait mettre fin à son essai clinique de phase avancée portant sur un médicament expérimental contre le cancer du pancréas, après qu'une analyse intermédiaire n'a pas permis de démontrer une amélioration de la survie.
L'action du laboratoire pharmaceutique a chuté de 2,4% avant l'ouverture de la Bourse.
-
Cette décision fait suite à une recommandation du comité indépendant de surveillance des données de l'essai, qui a examiné les données issues d'une analyse intermédiaire et constaté que l'étude n'avait pas franchi le seuil d'efficacité requis en matière de survie globale, l'objectif principal de l'essai.
-
Cet essai, mené auprès de 650 patients, évaluait le quemliclustat , un médicament anticancéreux expérimental ciblant la protéine CD73 — associée à la croissance tumorale et à l’évasion immunitaire —, en association avec une chimiothérapie, en tant que traitement de première intention du cancer du pancréas métastatique
-
Lors de l’analyse intermédiaire, les patients recevant le quemliclustat associé à une chimiothérapie ont présenté des résultats similaires concernant les objectifs principaux et secondaires par rapport aux patients recevant une chimiothérapie et un placebo, a indiqué Arcus.
-
"Nous sommes profondément déçus par ces résultats, même si les participants des deux groupes de l’étude ont atteint la survie globale la plus longue observée à ce jour dans une étude mondiale de première intention sur le cancer du pancréas métastatique", a déclaré Richard Markus, directeur médical
-
L’objectif principal de l’étude était d’améliorer la survie globale, tandis que les objectifs secondaires comprenaient la survie sans progression, la réponse tumorale et la sécurité
-
Arcus a indiqué qu’il n’y avait pas de différences significatives en termes d’effets indésirables ou de toxicité entre le groupe de traitement et le groupe placebo, et que la société travaillait avec les chercheurs pour déterminer les prochaines étapes
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer