Arcus suspend un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas après une analyse intermédiaire infructueuse

Arcus Biosciences RCUS.N a annoncé lundi qu'elle allait mettre fin à son essai clinique de phase avancée portant sur un médicament expérimental contre le cancer du pancréas, après qu'une analyse intermédiaire n'a pas permis de démontrer une amélioration de la survie.

L'action du laboratoire pharmaceutique a chuté de 2,4% avant l'ouverture de la Bourse.