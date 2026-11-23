** Les actions d'Arcus Biosciences RCUS.N reculent de 5% à 14,84 dollars avant l'ouverture du marché
** La société annonce qu'elle met fin à l'essai de phase avancée portant sur le médicament expérimental quemliclustat chez des patients atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique
** Cette décision fait suite à une recommandation d’un comité indépendant, après qu’une analyse intermédiaire a montré que l’essai n’avait pas atteint son objectif préétabli en matière de survie globale
** L’analyse intermédiaire a montré des résultats similaires chez les patients recevant le quemliclustat associé à une chimiothérapie et ceux recevant uniquement une chimiothérapie
** Arcus est en contact avec les investigateurs afin de déterminer les prochaines étapes appropriées pour les patients participant à l’étude
** Le titre affiche une baisse de 34,5% depuis le début de l’année, à la dernière clôture(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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