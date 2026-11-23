Arcus Biosciences en baisse après l'arrêt d'un essai clinique de phase avancée sur le cancer du pancréas

** Les actions d'Arcus Biosciences RCUS.N reculent de 5% à 14,84 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle met fin à l'essai de phase avancée portant sur le médicament expérimental quemliclustat chez des patients atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique

** Cette décision fait suite à une recommandation d’un comité indépendant, après qu’une analyse intermédiaire a montré que l’essai n’avait pas atteint son objectif préétabli en matière de survie globale

** L’analyse intermédiaire a montré des résultats similaires chez les patients recevant le quemliclustat associé à une chimiothérapie et ceux recevant uniquement une chimiothérapie

** Arcus est en contact avec les investigateurs afin de déterminer les prochaines étapes appropriées pour les patients participant à l’étude

** Le titre affiche une baisse de 34,5% depuis le début de l’année, à la dernière clôture