Arcure : les résultats dépassent les attentes, le titre monte

(CercleFinance.com) - Arcure, un spécialiste de la sécurité des engins industriels, a fait état jeudi de résultats semestriels supérieurs aux attentes et évoqué une demande 'soutenue' de la part de ses clients. Le spécialiste du traitement de l'image pour l'industrie a par ailleurs réaffirmé son objectif d'atteindre la rentabilité sur son périmètre actuel dès 2022, contribuant à faire grimper le titre de plus de 9% dans les premiers échanges. La société, à l'origine d'une solution de détection intelligente de piétons pour les véhicules industriels, affiche un chiffre d'affaires de cinq millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en progression de 35% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Son excédent brut d'exploitation ressort à un niveau proche de l'équilibre, avec une perte nette plus que divisée par deux, à -1,2 million d'euros. Arcure - qui dit continuer à observer une demande soutenue de la part de ses clients - fait part d'un carnet de commande en croissance par rapport à l'an dernier. La société se dit néanmoins vigilante quant aux enjeux actuels d'approvisionnement de certains composants électroniques qui pourrait selon elle limiter la dynamique de croissance sur la fin d'année. Suite à cette publication, les analystes d'EuroLand Corporate ont relevé leur objectif de cours à cinq euros, contre 4,7 euros précédemment, tout en renouvelant leur recommandation d'achat.

Valeurs associées ARCURE Euronext Paris +8.68%