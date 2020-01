ARCONIC rate le consensus

(AOF) - Arconic, ancien branche d'Alcoa scindée en 2017, a réalisé au quatrième trimestre 2019 un bénéfice net en hausse de 41% à 309 millions de dollars, ou 44 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe qui fabrique des produits finis d'aluminium pour les secteurs automobile ou aéronautique est ressorti à 53 cents, soit légèrement inférieur au consensus qui le donnait à 54 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 3,401 milliards. Le marché tablait sur 3,477 milliards.

Pour 2020, le groupe vise un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,22 et 2,42 dollars et un chiffre d'affaires compris entre 13,9 et 14,2 milliards. Les analystes attendent un BPA de 2,36 dollars et un chiffre d'affaires de 14,2 milliards.