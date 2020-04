Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arconic : mesures de réduction de coûts face à la crise Cercle Finance • 08/04/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Arconic annonce des mesures face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité, mesures destinées à améliorer son profil financier d'environ 200 millions de dollars, avec notamment un objectif de diminution de 10% de sa main d'oeuvre salariée. Le groupe d'ingénierie vise ainsi une réduction de ses coûts opérationnels de l'ordre de 150 millions de dollars sur une base annualisée, à laquelle s'ajouteront des diminutions de dépenses d'investissement d'environ 50 millions. En outre, 'aussi longtemps que les conditions de marché le justifieront', le salaire du directeur général sera réduit de 30%, ceux des autres cadres dirigeants seront diminués de 20% et ceux des autres employés, de 10%.

