Arconic: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - Arconic gagne 3%, malgré l'annonce d'une perte nette de 0,64 dollar par action pour son troisième trimestre 2022 (à comparer à un BPA de 0,15 dollar un an auparavant), perte qui reflète toutefois une dépréciation liée à l'examen des activités du secteur extrusions.



Incriminant la baisse de la rentabilité en Europe attribuable à l'hyperinflation des prix de l'énergie, le groupe spécialisé dans les métaux légers a vu son EBITDA se tasser de 16% à 143 millions de dollars et ses revenus augmenter de 21% à 2,3 milliards.



Arconic a réduit ses prévisions pour l'ensemble de 2022, n'attendant plus qu'un EBITDA ajusté entre 700 et 730 millions de dollars (et non plus entre 715 et 765 millions) pour des revenus entre neuf et 9,3 milliards (contre 9,2 à 9,5 milliards précédemment).