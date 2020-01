Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arconic : consensus manqué de peu au 4e trimestre Cercle Finance • 27/01/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Arconic publie un bénéfice net ajusté en croissance de 44% à 234 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2019, soit 53 cents par action, un BPA manquant d'un cent le consensus, pour des revenus en repli de 2% à 3,4 milliards (+1% en organique). 'La croissance sur les marchés de l'aéronautique, de l'emballage et de l'industrie, ainsi que des effets de prix favorables, ont été largement contrebalancés par des faiblesses sur les marchés automobile, du transport commercial, du bâtiment et de la construction', explique-t-il. Affichant ainsi un BPA ajusté de 2,11 dollars et des revenus de 14,2 milliards sur l'exercice écoulé, le groupe d'ingénierie table pour 2020 sur des fourchettes cibles allant respectivement de 2,22 à 2,42 dollars et de 13,9 à 14,2 milliards.

Valeurs associées ARCONIC NYSE -1.42%