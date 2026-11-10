Archrock en hausse après la signature d'un contrat de 450 millions de dollars portant sur le micro-réseau HiVolt

** Les actions de la société d'infrastructures énergétiques Archrock AROC.N progressent de 2,5 % à 28,6 dollars en séance prolongée ** La société annonce qu'elle va acquérir HiVolt Energy dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant d'environ 450 millions de dollars

** L'opération comprend un paiement en espèces de 415 millions de dollars à la clôture, ainsi que 35 millions de dollars d'incitations liées aux résultats

** HiVolt continuera à fonctionner comme un segment d’activité distinct au sein d’Archrock, sous la direction de son directeur général Josh Evans, une fois la transaction finalisée

** La transaction devrait être finalisée début 2027

** À la clôture d'hier, le titre AROC affichait une hausse de 7,2 % depuis le début de l'année