Archrock en hausse après la signature d'un contrat de 450 millions de dollars portant sur le micro-réseau HiVolt

** Les actions de la société d'infrastructures énergétiques Archrock AROC.N progressent de 2,5 % à 28,6 dollars en séance prolongée ** La société annonce qu'elle va acquérir HiVolt Energy dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant d'environ 450 millions de dollars
** L'opération comprend un paiement en espèces de 415 millions de dollars à la clôture, ainsi que 35 millions de dollars d'incitations liées aux résultats
** HiVolt continuera à fonctionner comme un segment d’activité distinct au sein d’Archrock, sous la direction de son directeur général Josh Evans, une fois la transaction finalisée
** La transaction devrait être finalisée début 2027
** À la clôture d'hier, le titre AROC affichait une hausse de 7,2 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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