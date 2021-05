Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos : Yorkville Advisors détient moins de 5% du capital Cercle Finance • 20/05/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - La société Yorkville Advisors Global agissant pour le compte de la société YA II PN Ltd, a déclaré avoir franchi en baisse, le 18 mai 2021, par suite d'une cession d'actions Archos sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Archos et détenir 18 000 000 actions Archos représentant autant de droits de vote, soit 2,82% du capital et 2,81% des droits de vote de cette société. Le déclarant a précisé détenir 190 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 1), convertibles jusqu'au 19 avril 2022.

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris -1.72%