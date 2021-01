Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos : tirage de deux tranches d'obligations convertibles Cercle Finance • 04/01/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Archos annonce le tirage ce jour des huitième et neuvième tranches d'obligations convertibles en actions (les ' OCA ') avec bons de souscription d'actions attachés (les ' BSA ') d'un montant nominal total de 2 ME, dans le cadre du contrat de financement conclu entre la Société et le fonds d'investissement YA II PN. Pour rappel, le tirage de la neuvième tranche d'OCABSA était initialement prévu le 4 mars 2021 et devait être suivi du tirage de la dixième tranche d'OCABSA le 4 mai 2021. En conséquence des tirages effectués ce jour, le tirage de la dixième et dernière tranche restante dans le cadre du Contrat interviendra le 4 mars 2021, indique Archos.

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris +2.06%